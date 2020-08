Roma: Uiltrasporti, in Ama selezione interna per autisti mezzi pesanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue ancora la nota di Uiltrasporti Lazio: "Non rinforzare l’organico delle autorimesse, bensì trovare una soluzione all’acquisto dei Crc non è la soluzione ottimale ma una decrescita della performance aziendale che priva degli stimoli giusti la vera catena di produzione in campo , i lavoratori e le lavoratrici di Ama. Tali nuovi mezzi che, a oggi, rappresentano un grande investimento nella flotta Ama non prevedono contrattualmente l’obbligo di conduzione da parte degli operatori privi di pat. C e relativo Cqc bensì tale prestazione in città come Roma e contesti come Ama è prevista al 4 livello di inquadramento ed è comunque oggetto di contrattazione aziendale . Non si possono come sembrerebbe sia in programma, obbligare gli operatori di zona a condurre tali mezzi con la speranza di divenire un giorno 'autista mezzi pesanti'. In una selezione, a nostro avviso, tutti i percorsi debbono essere condivisi con regole chiare, visibili ma non penalizzanti bensì incentivanti e basate sull’attaccamento all’azienda, sul senso di appartenenza già mostrato in tutti questi anni senza percepire un centesimo di premio di risultato, a differenza , di chi nonostante gravissimi errori sull’appalto Und che hanno leso l’immagine aziendale e insudiciato il territorio di Roma ancora mantiene incarichi e laute retribuzioni. Non si può continuare a nostro avviso nell’attribuire per importanti incarichi o come sono state definite elevate responsabilità, aumenti di stipendio pari a 8.000 euro e altrettanti aumenti a quadri e funzionari nell’area impianti e flotta dopo ciò che vediamo sotto i nostri occhi". (segue) (Com)