Coronavirus: assessore Lazio, rete Coronet efficace, grazie laboratori privati e pubblici

- La rete Coronet del Lazio "sta dimostrando proprio in queste ore la sua efficacia avendo di fatto raddoppiato la sua capacità secondo l’andamento epidemiologico e riuscendo pienamente a stare negli standard di efficienza del monitoraggio ministeriale raggiungendo performance eccellenti nel contact tracing". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato "Ringrazio tutte le strutture pubbliche e private - aggiunge - a partire dal policlinico Gemelli, il Campus bio-medico e presto anche l’Irccs Santa Lucia che hanno superato gli standard di qualità per lo sforzo profuso sotto il coordinamento dell’Istituto nazionale malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e nel rispetto dell’ordinanza del Consiglio di Stato". (Com)