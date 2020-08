Business news: Cina, General Motors punta sul mercato delle auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi cinque anni, il 40 per cento dei nuovi prodotti presentati dalla casa automobilistica statunitense General Motors (Gm) in Cina sarà costituito da auto elettriche. Lo ha fatto sapere la stessa azienda in un comunicato diramato in occasione dell’evento Tech Day a Shanghai. I veicoli elettrici di Gm saranno alimentati totalmente a batteria elettrica e saranno prodotte in Cina, con quasi tutte le componenti affidate a fornitori locali. “La Cina rivestirà un ruolo cruciale nel rendere una realtà la nostra visione”, ha spiegato nel comunicato l’amministratrice delegata di General Motors, Mary Barra, riferendosi a un futuro di “zero incidenti, zero emissioni e zero congestioni stradali” attraverso tecnologie elettriche e “smart-driving”. L’azienda non ha tuttavia precisato quanti modelli saranno presentati nei prossimi anni. Gm ha fatto sapere di voler investire oltre 20 miliardi di dollari entro il 2025 in auto elettriche e automatiche a livello globale. (Cip)