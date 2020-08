Business news: ambasciatore India a Washington, fondamentale chiudere accordo commerciale limitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concludere i negoziati su un accordo “limitato” sarà cruciale per un più ampio trattato commerciale tra India e Stati Uniti. Lo ha dichiarato l’ambasciatore indiano a Washington, Taranjit Singh Sandhu, nel corso di una conferenza virtuale. “Il primo passo per realizzare un partenariato commerciale è concludere i negoziati attualmente in corso”, ha affermato il diplomatico. Stati Uniti e India, infatti, sono in trattative da oltre un anno per giungere a un accordo limitato a proposito delle nuove politiche di Nuova Delhi, intenzionata ad aumentare i dazi su prodotti come mandorle, noci e mele. Attualmente, ha spiegato Sandhu, i due governi sono impegnati in colloqui volti a favorire il mutuo ai prodotti agricoli dell’altro Paese. (Inn)