Business news: Egitto test coronavirus obbligatori per tutti i passeggeri EgyptAir da settembre

- La compagnia di bandiera egiziana EgyptAir richiederà a tutti i passeggeri, sia stranieri che egiziani che intendono recarsi in Egitto, un test Pcr negativo al coronavirus Sars-CoV-2, l’agente patogeno responsabile della pandemia di Covid-19. Lo riferisce il quotidiano online in lingua inglese “Egypt Independent”, spiegando che l’obbligo di presentare un certificato di laboratorio attestante l’esito negativo di test Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti riguarderà tutti i passeggeri, a prescindere dalla loro nazionalità e destinazione nel paese. La decisione, spiega la compagnia, fa parte degli sforzi del governo egiziano per combattere la diffusione del coronavirus. Dal 15 agosto scorso, le autorità egiziane avevano disposto che i cittadini stranieri intenzionati a recarsi in Egitto debbano dotarsi di un certificato di test Pcr (tampone) negativo al Covid-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all'arrivo. Tale misura non era richiesta per coloro che viaggiano su voli diretti dall’estero con destinazione finale su Hurgada, Marsa Alam, Sharm el Sheikh, Taba o Marsa Matrouh. EgyptAir ha ripreso i voli il primo luglio e attualmente opera su 27 destinazioni internazionali, con una capacità di circa il 60-70 per cento. Dalla ripresa, sono stati effettuati 718 voli - inclusi quelli internazionali, nazionali e merci - e sono stati trasportati 66.000 passeggeri. Secondo il sito internet specializzato “Arabian Business”, nonostante a febbraio siano stati annunciati utili netti di 951 milioni di sterline egiziane (59 milioni di dollari) nella prima metà dell'anno fiscale 2018/2019, la holding statale proprietaria di EgyptAir necessita di un prestito di circa 185 milioni di dollari per superare la crisi del coronavirus. (Cae)