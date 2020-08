Roma: Uiltrasporti, in Ama selezione interna per autisti mezzi pesanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo atteso come costante del nostro fare sindacale di conoscere metodo ed organizzazione messi in campo da Ama Spa per reperire personale operativo ed avviarlo alla conduzione di auto mezzi la cui guida prevede il possesso della patente C o superiore. Dopo anni di denunce su metodi di 'sfruttamento' del tutto volontario e non obbligatorio adottati da Ama sul personale operaio di zona in merito alle necessità di copertura di tali mancanti figure di autisti mezzi pesanti, finalmente siamo arrivati alla selezione interna". È quanto si legge in una nota di UIltrasporti Lazio. "Ci viene naturale manifestare - aggiunge il sindacato - da un lato il nostro apprezzamento per dare finalmente titolarità ai tanti lavoratori che per anni hanno contribuito volontariamente a dare il proprio apporto nella raccolta meccanizzata dei rifiuti ma dall’altro lato della medaglia ci amareggia molto che l’azienda ancora una volta pur di non fare incontri sindacali per mancanza di coraggio e di convinzione su un modello di relazioni industriali che non prevede simpatie/ antipatie o numeri in presenza bensì tematiche e livelli di trattazione da rispettare e da affrontare con chi sta al tavolo e vuole esercitare il proprio legittimo ruolo, abbia accelerato creandosi l’alibi della mancanza di dialogo". (segue) (Com)