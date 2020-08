Torino: arcivescovo Nosiglia lancia appello per le scuole, "diocesi mettano a disposizione spazi per la didattica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla difficile ripartenza delle scuole interviene anche l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia che chiama i parroci alla responsabilità e alla solidarietà anche sul tema della didattica. Nosiglia ha chiesto alle diocesi di Torino e Susa di rendere disponibili locali e aule da utilizzare per le attività scolastiche. Non è un semplice appello quello dell'arcivescovo: sono in corso dei tavoli per definire un protocollo d'intesa su questo argomento: "Abbiamo imparato a collaborare insieme per affrontare le situazioni con animo aperto e disponibile a favore di ragazzi, famiglie, docenti e personale scolastico - dice Nosiglia - Se la scuola riparte bene potranno ripartire anche le attività catechesi, realizzando così quella alleanza educativa di cui abbiamo parlato tanto volte e che ora potrà decollare". (Rpi)