Business news: Giappone, deputato Nakayama propone l’acquisto del ramo locale di TikTok

- Anche il Giappone dovrebbe acquistare le attività di TikTok nel proprio Paese per placare i timori legati alla sicurezza dei dati degli utenti. Lo sostiene Norihiro Nakayama, esponente di spicco del Partito liberale democratico (Ldp, al potere con il premier Shinzo Abe), commentando la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di bandire TikTok entro il 15 settembre prossimo in caso di mancato accordo per l’acquisto da parte di un’azienda nazionale delle attività in Usa dell’app di clip video popolare tra i giovanissimi. Nakayama, che fa parte di un gruppo di parlamentari che stanno studiando il dossier, ha dichiarato che difficilmente TikTok e altre app cinesi saranno bandite dal mercato giapponese, ma ha sottolineato la necessità di attuare misure per assicurare la protezione dei dati degli utenti. “Vogliamo creare un ambiente nel quale gli utenti possano continuare a usare TikTok, ma in maniera sicura”, ha fatto sapere Nakayama, ripreso dalla stampa locale. Secondo il parlamentare, la cessione delle attività di TikTok in Giappone da parte della compagnia proprietaria, ByteDance, sarebbe una delle soluzioni possibili. Il deputato ha tuttavia spiegato che si tratta di una posizione “personale” e non del gruppo di lavoro guidato da Akira Amari, stretto alleato del premier Abe. TikTok è da tempo accusata di condividere con il Partito comunista cinese i dati dei suoi utenti, sospetti che tuttavia ha sempre respinto. (Git)