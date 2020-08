Business news: Libia, Haftar riceve funzionari del settore petrolifero a Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo del settore petrolifero e la sua capacità di fornire carburante per coprire il fabbisogno della rete elettrica della Cirenaica, la regione orientale della Libia: questo l’argomento al centro di un incontro tenuto a Bengasi tra il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), e un esponente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera libica basata a Tripoli), Jadallah al Awkali, e il presidente della Arab Gulf Oil Company (Agoco, filiale dalla Noc con sede nel capoluogo cirenaico), Mohamed bin Shatwan. Secondo l'ufficio informazioni dell'Lna, durante l’incontro “sono stati sollevati molti punti relativi al comparto petrolifero, tra cui il ruolo del settore e la sua capacità di fornire carburante ai cittadini che ne sono privi per coprire il fabbisogno della rete elettrica". Vale la pena ricordare che i frequenti blackout in Libia sono in gran parte coperti dai generatori diesel privati, indispensabili per proteggersi dal gran caldo. L'incontro di Haftar con i funzionari del settore petrolifero avviene pochi giorni dopo il colloquio con il presidente dell'Autorità pubblica per l'energia elettrica e le energie rinnovabili del governo “ad interim” non riconosciuto con sede in Cirenaica, Fakhri al Mismari: i due hanno parlato della situazione della rete elettrica e delle soluzioni urgenti ai gravi problemi che affliggono il settore. (Bel)