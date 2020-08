Business news: Iran, in luglio produzione petrolio in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume della produzione di petrolio in Iran ha raggiunto i 1,936 milioni di barili al giorno (bpd) nel corso del mese di luglio, in calo rispetto ai mesi precedenti. Lo indica l’ultimo rapporto dell’Organizzazione dei produttori di petrolio (Opec), citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Prosegue dunque la riduzione tendenziale della produzione, dopo i 1,947 milioni di bpd prodotti a giugno e i 1,954 milioni di maggio 2020. La produzione media di petrolio in Iran ammontava nel 2018 a 3,553 milioni di bpd mensili nel 2018 e a 3,813 milioni di bpd nel 2017. In giugno e in luglio l’Iran ha visto un calo progressivo della quantità di barili prodotta nonostante rientri, insieme alla Libia e la Nigeria, fra i paesi Opec esenti dall’accordo per il taglio della produzione. Recentemente il ministro del Petrolio di Teheran, Bijan Namdar Zanganeh, aveva dichiarato che a dispetto delle dure sanzioni imposte dagli Stati Uniti il settore petrolifero dell’Iran è pienamente operativo e le attività procedono “vigorosamente”. (Irt)