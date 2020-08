Business news: Tunisia, ripreso il trasporto di fosfati da Redeyef dopo 3 anni di stop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia di fosfati di Gafsa, in Tunisia, ha ripreso il trasporto della materia prima estratta dalle miniere di Redeyef dopo tre anni di interruzione. L’attività era infatti sospesa dal 2017 a causa dei movimenti di protesta e dei sit-in organizzati dai disoccupati che bloccavano le strade e le ferrovie. Il via libera arriva dopo "settimane di trattative fruttuose tra le varie parti coinvolte", secondo un comunicato del ministero dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica. L'accordo tra prevede la revoca immediata dei sit-in per un periodo di tre mesi dalla data dell'accordo e la ripresa della produzione e del trasporto dei fosfati. La parte governativa, inoltre, si impegna a riconoscere gli accordi conclusi dai precedenti esecutivi relativamente a questioni di occupazione, formazione e sviluppo sia a Gafsa che a Redeyef. Lo stock di 1,5 milioni di tonnellate di fosfati disponibile nelle miniere di Redeyef aiuterà la Compagnia di fosfati di Gafsa a rispettare le consegne ai clienti e ai produttori di fertilizzanti, in particolare il Gruppo tunisino chimico di Gabes e la Compagnia tunisino-indiana dei fertilizzanti a Skhira (nel governatorato di Sfax). (Tut)