Business news: Algeria, Sonatrach firma un memorandum con Wintershall

- La compagnia energetica algerina Sonatrach ha firmato un memorandum d’intesa con la tedesca Wintershall per esaminare le possibilità di cooperazione nei settori dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di idrocarburi in Algeria e a livello internazionale. "La firma di questo protocollo mira a rafforzare la partnership esistente tra Sonatrach e Wintershall, attraverso la ricerca di nuove opportunità di cooperazione", si legge in un comunicato diffuso dall’azienda algerina. Wintershall è presente in Algeria dal 2002 e detiene una quota del 19,5 per cento nella concessione Reggane Nord. Il progetto coinvolge sei giacimenti di gas estesi su una vasta area di quasi 1.800 chilometri quadrati nel deserto del Sahara sud-occidentale, una delle zone più calde della terra. Dawn Summers, direttore operativo e membro del consiglio responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa della compagnia tedesca, ha dichiarato in una nota: “Wintershall Dea è ben radicata in Algeria grazie alla nostra partecipazione al progetto Reggane Nord. Nel 2020 stiamo valutando un potenziale aumento delle attività nel paese e questo memorandum d'intesa è un importante passo avanti". (Res)