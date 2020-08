Business news: Iran, progetto per nuovo porto sulla costa del Mokran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta progettando di costruire un nuovo grande porto lungo la costa del Mokran, sul Golfo dell’Oman, nel sud della provincia del Sistan e del Belucistan. Lo ha dichiarato il direttore dell’Organizzazione iraniana marittima e dei Porti (Pmo), Mohammad Rastad, secondo l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Rastad ha ribadito la posizione strategica della costa del Mokran, e ha aggiunto che il porto verrà costruito per aumentare il traffico navale iraniano in acque internazionali e negli oceani. A detta di Rastad la costa del Mokran “può avere un ruolo speciale nel futuro degli scambi marittimi”. Il Mokran è la regione meridionale semidesertica della provincia del Sistan e del Belucistan, che costeggia il Golfo dell’Oman. Secondo il direttore della Pmo il nuovo progetto può aumentare la capacità totale di merci dei porti iraniani, attualmente pari a 246 milioni di tonnellate annue, fino a 286 milioni di tonnellate entro la fine del sesto Piano di sviluppo quinquennale, nel 2022. Rastad ha poi aggiunto che la Pmo progetta attualmente di costruire 83 nuove navi da carico per accrescere la flotta commerciale nazionale. Le 83 navi saranno costruite da produttori iraniani, per un investimento totale stimato pari a 240 milioni di euro. (Irt)