Business news: Iran, Ioec firma 13 nuovi contratti per produzione di petrolio

- La Compagnia iraniana per l’ingegneria e la costruzione offshore (Ioec), attiva nella progettazione, costruzione, installazione di strutture offshore, piattaforme petrolifere e oleodotti sottomarini, ha siglato 13 nuovi contratti per mantenere e aumentare il volume della produzione di petrolio in Iran. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. A margine della cerimonia per la firma dei contratti l’amministratore delegato della Ioec, Saeed Vafapour, ha affermato che la compagnia è riuscita a tramutare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti in “opportunità”, mentre industriali e dirigenti iraniani hanno dovuto in generale fare più affidamento su capacità e competenze locali. Vafapour ha aggiunto che la Ioec ha cominciato la sua attività con la piattaforma di trivellazione della fase 14 del giacimento South Pars Gas Field (Spgf). Il manager iraniano ha poi ricordato che l’impresa ha prodotto rispettivamente più di 1.100 e 4.000 opportunità di lavoro dirette e indirette in tutto il paese, ed è riuscita a proseguire i suoi progetti nonostante i problemi causati dall’epidemia di Covid-19. Fra i vari progetti in corso il più importante, secondo Vafapour, è quello relativo al lancio per il terminale di esportazione del gas. (Irt)