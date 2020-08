Torino: detenuto aggredisce due poliziotti, segretario Osapp lancia appello al ministro Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima ha aggredito un poliziotto sferrandogli un violento pugno in faccia. Poi si è accanito anche su un secondo agente che aveva tentato di aiutare il collega: gli ha afferrato le dita con l'intento di spezzargliele. Così due poliziotti sono finiti all'ospedale, il primo con quattro giorni di prognosi e il secondo con trenta. L'aggressione, che risale a mercoledì scorso, è avvenuta all'ospedale Molinette di Torino, nel reparto destinato ai detenuti con problemi psichiatrici. Un episodio che ha riacceso i riflettori sulle "precarie condizioni in cui operano gli agenti della Polizia Penitenziaria". A denunciare la situazione il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci che parla di un ambiente diventato ormai ingestibile: "Il personale è spesso lasciato solo nelle sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e supporti, ritrovandosi a gestire anche più di 100 detenuti alla volta e alcuni di questi hanno problemi psichiatrici e sono molto pericolosi". Beneduci fa poi un appello al Governo: "Chiediamo l'intervento immediato del ministro Bonafede: bisogna risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri e allo stesso tempo dare una mano agli agenti che in questo momento sono i veri torturati, mentre i detenuti hanno politiche concentrate a loro favore".(Rpi)