Amministrative: Torino, a Moncalieri sarà una corsa a cinque candidati

- C'è il primo cittadino Paolo Montagna, candidato uscente del Pd che si ricandida per il secondo mandato. E poi gli sfidanti che saranno Pier Alessandro Bellagamma per il centrodestra, Abelio Viscomi per i Moderati, Barbara Fassone per il Movimento 5 Stelle e Giancarlo Chiapello per i Popolari. Sono questi i candidati che si sfideranno nella tornata elettorale del prossimo mese a Moncalieri, comune della città metropolitana di Torino. Oggi sono state presentate le liste che si confronteranno il prossimo 20 e 21 settembre. (Rpi)