Usa: elezioni, Camera rappresentanti si riunisce per votare disegno legge su finanziamento Poste (2)

- I cambiamenti operativi che i democratici vorrebbero vietare sono la riduzione degli straordinari per i dipendenti, la limitazione degli orari degli uffici e la rimozione di alcuni smistatori di posta automatici ad alto volume. Secondo i sostenitori della proposta di legge, tutte queste misure mirano a impedire il voto per corrispondenza nelle elezioni presidenziali di novembre. L’amministratore delegato delle Poste Usa, Louis DeJoy, nominato a maggio, è un uomo vicino a Trump e si è precedentemente occupato della raccolta di fondi per il Partito repubblicano. DeJoy ha respinto le accuse, negato di aver parlato con Trump e difeso i cambiamenti come misure volte a migliorare l’efficienza e a conseguire risparmi. Il “postmaster general” ha anche assicurato che le Poste sono in grado di consegnare in modo sicuro e puntuale e che i cambiamenti non saranno introdotti prima delle elezioni, ma l’annuncio non ha soddisfatto i democratici. (Nys)