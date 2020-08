Venezuela: coronavirus, Spagna e Portogallo inviano 82,5 tonnellate di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna e Portogallo hanno promosso congiuntamente un'operazione di aiuti umanitari in Venezuela organizzata dalla Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea (Dg Echo) Secondo quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri spagnolo, sono state inviate a Caracas con due voli tra mercoledì scorso e oggi, 82,5 tonnellate di attrezzature per la protezione individuale e la depurazione delle acque, medicinali e kit per l'igiene familiare da parte dell'Unicef, della Croce Rossa, di Medici Senza Frontiere. Sul volo di ritorno da Caracas a Madrid hanno viaggiato quasi 200 cittadini europei in un situazione di vulnerabilità umanitaria, selezionati dalle Ambasciate e dai Consolati dell'Unione Europea (Ue) a Caracas. (segue) (Spm)