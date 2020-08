Amministrative: Molise, ad Agnone tre candidati a sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune più grande della provincia di Isernia, Agnone, è chiamato a rinnovare sindaco e consiglio comunale dopo la parentesi legata al commissariamento il prossimo 21 settembre. Tre le liste che sono state presentate questa mattina allo scadere dei termini. La prima "Identità e futuro!" vede come candidato sindaco Vincenzo Scarano. La seconda lista "Esserci" ha come candidato sindaco Agostino Iannelli. Sarà invece il candidato sindaco Daniele Saia alla guida della lista "Nuovo Sogno Agnonese". Non essendoci comuni con popolazione maggiore di 15.000 abitanti, non sono previsti turni di ballottaggio, salvo il caso di parità di voti dei candidati sindaco più votati. Complessivamente in Molise andranno al voto per il rinnovo dei Consigli comunali ben 20 comuni di cui 11 in provincia di Campobasso e 11 in quella di Isernia. (Gru)