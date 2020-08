Coronavirus: Zaffini (Fd'I), garantire sicurezza agli elettori, interrogazione a ministri Speranza e Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo garantisca agli elettori l'inalienabile diritto costituzionale al voto, consentendo di esprimersi nei tempi stabiliti e garantendo che tale diritto possa essere esercitato compatibilmente con l'andamento dell'epidemia". E' quanto scritto in un'interrogazione presentata dal senatore di Fratelli d'Italia, Francesco Zaffini, e sottoscritta da tutto il gruppo di Fd'I al Senato, ai ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell'Interno, Luciana Lamorgese. Nell'interrogazione, oltre ad evidenziare che l'esercizio del diritto al voto "non significa contemplare l'ipotesi di rinviare per la seconda volta l'election day", si esprime preoccupazione per il fatto che ad appena un mese dalla data delle elezioni "nessun piano o linea guida risulti predisposta per garantire l'esercizio del voto alla luce della prevista risalita dei contagi, con previsioni specifiche sia per recarsi ai seggi in tutta sicurezza, sia per consentire di esercitare il proprio diritto di voto alle persone che il 20 e 21 settembre si troveranno in isolamento domiciliare, soggetti che, peraltro, per la maggior parte, saranno senza sintomi". Da qui la richiesta di urgenti chiarimenti al governo in merito alle "iniziative intraprese per garantire l'inalienabile diritto al voto" e di "predisporre tutte le misure necessarie per consentire lo svolgersi delle consultazione elettorale in totale sicurezza". (Com)