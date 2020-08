Business news: Singapore, governo pronto a stanziare altri 6 miliardi di dollari per estendere sussidi agli stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore è pronto a stanziare altri 5,8 miliardi di dollari per estendere fino al prossimo marzo un programma di sussidi agli stipendi nei settori più colpiti dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro delle Finanze Heng Swee Keat. I sussidi erano stati varati lo scorso marzo nel quadro di misure di stimolo da 68 miliardi di dollari. Attualmente il tasso di disoccupazione nella città-Stato è al 2,9 per cento, in aumento rispetto al 2,4 per cento del periodo gennaio-marzo ma in calo rispetto al 3,4 per cento del picco della crisi. Heng ha affermato che l’estensione del programma sarà finanziata da fondi provenienti da altri settori e dalle spese governative ritardate a causa dell’emergenza Covid-19. (Res)