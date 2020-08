Romania: Ciolacu nuovo segretario del Partito socialdemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del Partito socialdemocratico romeno (Psd) alle elezioni locali è di restare la principale formazione politica in Romania. Lo ha detto oggi Marcel Ciolacu, intervenendo al congresso in cui è stato eletto segretario del Psd, come riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Nel caso di risultato deludente, ha aggiunto Ciolacu, sarà lui a prendersene la responsabilità. "L'obiettivo principale nelle elezioni locali è di avere tanti funzionari che assumeranno l'incarico, oltre a rimanere il più grande partito politico in Romania", ha detto Ciolacu. Il leader del Psd ha poi spiegato che il partito che vincerà le elezioni amministrative vincerà anche quelle parlamentari.(Rob)