Business news: India, Sbi prevede contrazione economia del 16,5 per cento nel trimestre aprile-giugno

- Il rapporto “Ecowrap” della State Bank of India (Sbi) prevede una contrazione dell’economia indiana del 16,5 per cento nel trimestre aprile-giugno, il primo dell’anno fiscale in corso, 2020-21. A maggio la stessa banca, la più grande del paese, aveva stimato una contrazione del 20 per cento. La stima è stata corretta al rialzo dopo la pubblicazione di una serie di risultati migliori del previsto da parte di compagnie finanziarie e non finanziarie. Finora circa mille aziende hanno pubblicato i loro dati trimestrali, dai quali emerge un calo del valore aggiunto lordo del 14,1 per cento. Secondo la Sbi dieci Stati indiani contribuiranno per quasi tre quarti (73,8 per cento) alla perdita di prodotto interno lordo, con il Maharashtra al primo posto (14,2 per cento), seguito dal Tamil Nadu (9,2 per cento) e dall’Uttar Pradesh (8,2 per cento). (Inn)