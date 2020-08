Scuola: Gelmini (FI), unico complotto contro riapertura è quello della Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sindacati hanno fatto a volte il male della scuola, e su questo non ci sono dubbi. Ma se adesso l'anno scolastico ripartirà, cosa su cui è lecito cominciare a dubitare, lo si dovrà all'abnegazione dei lavoratori della scuola, dei presidi, dei docenti, dei dirigenti regionali, del personale tutto. L'unico complotto contro la riapertura ordinata delle scuole è quello dell'Azzolina e dell'incompetenza al potere". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo al Caffè della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca). "Si sono persi mesi preziosi, enti locali e scuole sono state abbandonate a se stessi. Le famiglie e gli studenti brancolano nel buio. Un disastro annunciato: ma è bene chiarire che, al netto di tutti gli errori del ministro, se ci sarà il caos a risponderne dovrà essere chiamato l'intero governo. Qui non stiamo discutendo della riapertura delle bocciofile, ma del futuro dei nostri figli", conclude la deputata azzurra. (Com)