Coronavirus: assessore Lazio a Nieddu, no polemica ma test a imbarchi soluzione più efficace

- La reciprocità "è la migliore tutela per i turisti. Test rapidi antigenici, quelli validati dallo Spallanzani che stiamo utilizzando negli aeroporti romani e che danno una risposta in 30 minuti, agli imbarchi da e per la Sardegna sono tecnicamente la soluzione più efficace per garantire che positivi asintomatici non viaggino in maniera promiscua sulle navi". Lo afferma, in una nota, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Nessuna polemica con la Sardegna - aggiunge - ma solo una collaborazione per la tutela della salute pubblica e per garantire la sicurezza della stagione turistica che è ancora lunga".(Com)