Brasile: diga di Jati, duemila persone evacuate per una perdita d’acqua

- Circa duemila residenti sono stati evacuati nello Stato brasiliano di Ceará a causa della rottura di una tubatura della diga di Jati. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo regionale. Non sono stati registrati danni alle persone. La struttura fa parte dell’Asse di trasporto Nord del fiume Sao Francisco ed è stata inaugurata lo scorso 26 giugno dal presidente Jair Bolsonaro. La falla si è aperta ieri e la fuga d’acqua è stata inizialmente contenuta, ma la valutazione tecnica ha consigliato l’evacuazione, pur escludendo il rischio di cedimento della diga. Gli evacuati sono stati trasferiti in alberghi, rifugi e case di parenti e amici. Il comandante dei vigili del fuoco del Ceará, Eduardo Holanda, ha affermato che la situazione è sotto controllo. Sul posto stanno lavorando anche squadre della Protezione civile, dell’Agenzia nazionale per l’acqua e del ministero dello Sviluppo regionale.(Brb)