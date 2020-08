Roma: Uiltrasporti, in Ama selezione interna per autisti mezzi pesanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci interessano più giustificazioni a vario titolo della prima linea del management aziendale - prosegue Uiltrasporti Lazio - che fino ad oggi abbiamo ascoltato per senso di responsabilità in merito agli incontri sindacali; le relazioni industriali sono importanti e necessarie ovunque , soprattutto in una azienda il cui modello di lavoro ancora assomiglia per certi aspetti al vecchio ma pur sempre presente 'fordismo' pertanto occorre dialogare e partecipare attivamente alla costruzione di modelli di partecipazione dei lavoratori sempre più alti e decisivi nelle scelte delle imprese. Alla stessa stregua condividiamo la scelta aziendale, nel caso fosse questa quella adottata e futura, di individuare per etica, presenza attiva e merito, con visibilità in tempo reale dei risultati, altro che colloqui orali con attribuzione di punteggi elevati ed in assoluta riservatezza, le nuove risorse da adibire a mansioni superiori od equivalenti. Nelle precedenti selezioni interne non abbiamo mai condiviso la cosiddetta 'vestizione preparata ad hoc' per moltissimi candidati ove nei colloqui per recuperare le prove scritte con punteggio sottostimato si parlava nelle prove orali, degli sport preferiti, degli hobby o dei sogni nel cassetto, così come in questa selezione non condividiamo ed anche questa osservazione è stata posta al tavolo permanente nazionale di verifica permanente. L’impossibilità di accedere in via diretta dopo la selezione per prova pratica di mestiere alla qualifica di autista mezzi pesanti liv. 4b come in tutte le altre selezioni di autista mp fino ad oggi effettuate". (segue) (Com)