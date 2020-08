Meteo: le previsioni di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, domenica 23 agosto, giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4356m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: il Nord Italia viene a trovarsi sotto l'influenza di correnti umide e instabili occidentali. Giornata variabile su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria con schiarite alternate ad annuvolamenti; rischio di qualche acquazzone serale su Piemonte (specie tra torinese e cuneese dove non sono esclusi a carattere temporalesco) e Appennino ligure. Temperature in lieve calo. Venti deboli in rinforzo da est sulle pianure. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)