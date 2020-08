Grecia: governo, misure a sostegno cittadini verranno annunciate il 12-13 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis annuncerà le misure a sostegno dei cittadini che sono stati colpiti dalla pandemia di coronavirus nel corso della sua visita a Salonicco, prevista il 12 e 13 settembre. Lo ha reso noto oggi il portavoce del governo ellenico, Stelios Petsas, nel corso di un intervento per l'emittente "Skai Tv". Una delle misure prese in considerazione è la riduzione dei contributi previdenziali e dell'imposta sulla proprietà (Enfia), come ha spiegato Petsas. Il governo intende inoltre abolire il prelievo di solidarietà più rapidamente di quanto inizialmente previsto. (Gra)