Business news: Giappone, economia si contrae del 27,8 per cento su base annua nel trimestre aprile-giugno

- L’economia del Giappone si è contratta nel trimestre aprile-giugno del 7,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti e del 27,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo il dato ufficiale comunicato dal governo. Il calo trimestrale è attribuito alla pandemia di coronavirus, ma è il terzo consecutivo e il peggiore dal 1955, più grave del -4,8 per cento registrato nel gennaio-marzo 2009, sulla scia della crisi Lehman Brothers. Il risultato è inferiore alle previsioni degli economisti, che si aspettavano un calo del 7,3 per cento su base trimestrale del 26,3 per cento su base annua. Il crollo di aprile-giugno ha spazzato via gran parte della crescita raggiunta negli ultimi otto anni nell’ambito del programma economico del primo ministro Shinzo Abe, la cosiddetta “Abenomics”. (Git)