Business news: Singapore-Malesia, ripresi i primi viaggi d’affari tra i due Paesi

- Dopo cinque mesi di chiusura legati alle misure per contenere la pandemia di coronavirus, i governi di Singapore e Malesia hanno consentito questa settimana i primi viaggi tra i due Paesi sulla base di un accordo bilaterale. L’intesa, fortemente sollecitata dalla Federazione d’affari di Singapore e dal Consiglio economico Malesia-Singapore, permette gli spostamenti per viaggi d’affari essenziali e per migranti che vogliono rivedere le proprie famiglie. Il confine tra i due Paesi, attraversabile sia via terra che via mare, è uno dei più trafficati al mondo. Prima della pandemia, circa 300 mila malesiani entravano ogni giorno a Singapore per studiare o per lavorare. La nuova “linea verde reciproca” è a disposizione di cittadini o residenti malesiani che hanno lavorato a Singapore negli ultimi 90 giorni e che possono tornare nel loro Paese evitando la quarantena obbligatoria di 14 giorni dopo aver dimostrato di essere negativi al test del coronavirus. I richiedenti devono tuttavia fissare anche una data per il rientro al fine di evitare la quarantena obbligatoria anche a Singapore. Ancora, il provvedimento consente viaggi di lavoro di breve termine per cittadini di entrambi i Paesi. Accordi di questo genere sono stati firmati anche tra Singapore e sei città cinesi lo scorso giugno e tra la Corea del Sud e dieci aeroporti cinesi. (Res)