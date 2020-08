Piemonte: allerta sul Monviso, si stacca una grande frana e intervengono i soccorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' allerta sulle cime del Monviso. Oggi pomeriggio si è staccato un grosso pezzo di frana dalla parete nord-est del monte. Un'emergenza che ha fatto scattare l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero fortunatamente delle persone coinvolte. Sul posto è stato mandato un elicottero. Oggi ci sono stati due interventi di Soccorso Alpino sempre sul Monviso. Il primo ha riguardato un alpinista caduto all'attacco della via normale che è stato subito soccorso dal compagno mentre il secondo ha coinvolto una scalatrice colpita da una scarica di sassi: si è infortunata al piede ed è stata trasferita in ospedale. (Rpi)