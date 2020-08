Roma: Uiltrasporti, in Ama selezione interna per autisti mezzi pesanti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può continuare a risparmiare sui lavoratori, conclude il comunicato del sindacato, "che raccolgono i rifiuti a terra e nei contenitori da anni contribuendo da soli e sempre meno alla pulizia di Roma; non si può creare un contenitore obbligatorio dal quale attingere e utilizzare lavoratori senza attribuire loro la qualifica di autista mezzi pesanti liv 4b; non si può continuare ad assistere passivamente per responsabilità non ascrivibili al sindacato a scelte prive di confronto con chi al tavolo vuole essere presente anche con livelli di interlocuzione diversi per attribuzione e responsabilità. Siamo in presenza ancora una volta di errori aziendali, come ultimamente accade, che ricadono sui lavoratori e sulle lavoratrici. Ci saremmo stavolta davvero aspettati una soluzione diversa del problema, tutto aziendale, all’interno di un corretto sistema di relazioni sindacali, a cui abbiamo fornito tutte le possibili e sensate responsabilità oltre le quali non si può più andare , oltre le quali, si lede la persona ed i lavoratori nelle loro aspettative, bisogni ed esigenze di rappresentanza. Non tollereremo più tali atteggiamenti di noncuranza dei livelli di trattazione previsti dal Ccnl e protocolli vigenti in termini di coinvolgimento delle parti così come vi diffidiamo nel procedere in azioni unilaterali che peggiorano lo stato di benessere qualitativo dei lavoratori". (Com)