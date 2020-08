Meteo: in Lombardia allerta arancione per la giornata di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 6.00 di domani, domenica 23 agosto. Il Comune di Milano attiverà di conseguenza il centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e saranno allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza. (Com)