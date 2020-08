© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo consumato le risorse che la Terra può rigenerare in un anno. Da oggi siamo in debito con il pianeta. Un debito molto cattivo. Lo ha scritto su Twitter il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, in occasione dell'Earth Over Shoot Day, la giornata in cui si sono consumate le risorse a disposizione del pianeta Terra per un anno. (Beb)