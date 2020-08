Milano: De Corato, ottimi i risultati raggiunti dalla polfer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la Polfer del Compartimento Lombardia per gli ottimi risultati raggiunti da giugno ad oggi con 66 arresti, 411 denunce, quasi 140 mila persone identificate e 284 sanzioni elevate, di cui 105 in materia di sicurezza ferroviaria. I reati che avvengono nelle stazioni ferroviarie sono commessi in maggior parte da stranieri, in particolar modo i borseggi ai danni dei viaggiatori e il furto di rame in cui sono 'specializzati' i nomadi. E' evidente, però, che mentre nelle stazioni la Polfer svolge un lavoro eccellente, nelle aree esterne e adiacenti alle stazioni accade di tutto. Queste zone sono diventate ormai zone franche dove gli immigrati agiscono indisturbati, soltanto la presenza dei militari agisce da deterrente. La polizia locale viene scarsamente impiegata fuori dalle stazioni, dove, al contrario, sarebbe molto utile", lo afferma Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale commentando il bilancio della polfer Lombardia da giugno ad oggi nelle stazioni e sui treni. (Com)