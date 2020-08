Grecia: vasto incendio nella penisola di Mani, tre villaggi sgomberati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre villaggi sono stati evacuati per precauzione oggi in Grecia, nella regione del Mani orientale, a causa di un grande incendio sviluppatosi a partire da questa mattina nelle aree boschive circostanti. Come riferisce il quotidiano "Kathimerini", gli insediamenti interessati sono quelli di Vachos, Germa e Drosopigi. L'incendio ha anche bloccato il traffico sulla strada Areopolis-Gythio. I vigili del fuoco stanno operando nella più vasta area di Langadas dove l'incendio ha formato due fronti, con l'ausilio di quattro aerei e cinque elicotteri. (Gra)