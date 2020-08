India: Jammu e Kashmir, sei partiti dichiarano impegno per ripristino autonomia e Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di sei partiti del Territorio indiano di Jammu e Kashmir hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, pubblicata oggi, in cui si impegnano a lottare per il ripristino dello statuto speciale ad ampia autonomia, della costituzione e dell’entità statuale. I leader sono Farooq Abdullah, presidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc o Nc), Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico popolare (Pdp); Ghulam Ahmad Mir, presidente del Comitato del Jammu e Kashmir del Congresso nazionale indiano (Inc); Mohammed Yousuf Tarigami, segretario generale Partito comunista marxista (Cpim); Sajjad Gani Lone, presidente della Conferenza popolare del Jammu e Kashmir (Jkpc), e Muzuffar Shah, vicepresidente della Conferenza nazionale Awami (Anc). “Ribadiamo tutti che siamo vincolati, totalmente, al contenuto della dichiarazione di Gupkar e vi aderiremo fermamente. Ci impegniamo a lottare per il ripristino degli articoli 370 e 35A, la costituzione del Jammu e Kashmir e il ripristino dello Stato e qualsiasi divisione dello Stato è inaccettabile per noi. Ribadiamo all’unanimità che non ci può essere nulla che riguarda noi senza di noi”, si legge nella dichiarazione. (segue) (Inn)