Amministrative: Abruzzo, a Chieti cinque candidati alla carica di sindaco, diciannove le liste a sostegno

- In vista delle prossime amministrative, il 20 e 21 settembre, per la scelta del nuovo sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale a Chieti, una delle due città abruzzesi dov'è previsto l'eventuale turno di ballottaggio in programma dopo quindi giorni i risultati del primo turno, sono cinque i candidati alla carica di sindaco sostenuti da diciannove liste. Questo il quadro emerso oggi quando a mezzogiorno sono scaduti i termini per la presentazione delle liste per la corsa alla conquista del Palazzo di città per i prossimi cinque anni. I protagonisti di questa tornata elettorale saranno Luca Amicone, candidato del Movimento 5 Stelle, Paolo De Cesare, sostenuto da quattro liste, Bruno Di Iorio, appoggiato da quattro liste, il candidato del centro destra Fabrizio Di Stefano, sostenuto da sei liste e il candidato del centrosinistra Diego Ferrara sostenuto da quattro liste. Complessivamente sono quasi 600 i candidati in lizza per il nuovo consiglio comunale. (Gru)