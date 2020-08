Afghanistan: almeno 14 membri delle forze di sicurezza uccisi in tre attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 14 membri delle forze di sicurezza afgane sono stati uccisi in tre attacchi separati avvenuti in Afghanistan. Nove agenti sono morti in un assalto dei talebani a un posto di blocco nella provincia settentrionale di Takhar, secondo quanto riferito dai portavoce della polizia. Quattro membri delle forze di sicurezza hanno perso la vita in attacchi talebani nella provincia nord-orientale del Badakhshan. Tre esplosioni nella capitale afghana, Kabul, infine, hanno ucciso una persona e ferito almeno quattro persone, tra cui un civile. Non vi è stata alcuna rivendicazione di responsabilità per l'attacco a Kabul, che ha visto recentemente un'ondata di attacchi tramite bombe adesive attaccate ai veicoli delle forze di sicurezza. Venerdì, l'Esercito nazionale afgano ha detto in una dichiarazione che almeno 114 combattenti talebani sono stati uccisi in offensive aeree e terrestri nelle ultime 24 ore. Un ritardo nel programma di rilascio dei prigionieri ha fatto slittare l'inizio degli attesi colloqui di pace intra-afghani. I talebani hanno ripetutamente affermato che non parleranno con il governo fino a quando i restanti prigionieri talebani non saranno liberati. Kabul ha rilasciato 80 dei restanti 400 prigionieri talebani dopo aver ottenuto l'approvazione parlamentare il 9 agosto. Dopo il rilascio iniziale, tuttavia, paesi come l'Australia e la Francia hanno chiesto ufficialmente a Kabul di non rilasciare i talebani condannati per l'omicidio dei propri cittadini. Le autorità afghane affermano che sono in corso sforzi diplomatici per concordare un “compromesso”. Il governo ha già rilasciato 4.680 prigionieri talebani, mentre il gruppo armato afferma di aver mantenuto la sua parte nell'accordo con gli Stati Uniti rilasciando 1.000 prigionieri filogovernativi. (Res)