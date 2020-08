Amministrative: Abruzzo, ad Avezzano sei aspiranti sindaci con 25 liste di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una competizione dura e dal pronostico assai incerto l'appuntamento del prossimo 20-21 settembre per il rinnovo del Consiglio comunale di Avezzano (L'Aquila), una delle città più importanti d'Abruzzo e una delle due dove è possibile il turno di ballottaggio, quindici giorni dopo il primo turno. Ad Avezzano si torna al voto dopo una lunga gestione commissariale e in questa occasione saranno ben 6 sostenuti da ben 25 liste. Per Tiziano Genovesi sindaco, presentate le liste di Lega – Salvini, Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni, Cambiamo il Futuro e Unione di Centro. Per Anna Maria Taccone, Forza Italia, Avezzano Domani, Io ci sono per Avezzano, Siamo Avezzano. Per Giovanni Di Pangrazio, Avezzano al Centro, Uniti per Avezzano, Patto per la Marsica, Azione Civica per Avezzano, Avezzano Libera, Avezzano Città Territorio, Io sto con Avezzano, Riformisti per Az.Per Mario Babbo, Fuori Centro, Avezzano Viva, Generazione+, Avezzano Prima Linea, Partito Democratico, Patto Civico per Avezzano. Per Antonio Del Boccio, Io per Avezzano e Civilità Italiana. Per Nicola Stornelli, Avezzano Bene Comune. In Abruzzo in questo turno amministrativo sono interessati ben 61 comuni di piccole e medie dimensioni, quasi tutti in provincia dell'Aquila. Solo in due città, Chieti e Avezzano, è previsto il turno di ballottaggio perché si tratta di centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.(Gru)