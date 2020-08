Milano: Sollazzo e Mascaretti (Misto), Comune spieghi come procedere con le iniziative culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri comunali del gruppo Misto Simone Sollazzo e Andrea Mascaretti raccolgono nuovamente l'appello dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo “per domandare subito a tutte le istituzioni coinvolte, che tipo di iniziative si intende portare avanti da settembre in poi. Perché fino adesso la maggioranza che amministra il Comune di Milano ha respinto le nostre proposte che destinavano una parte del fondo di mutuo soccorso ai lavoratori dello spettacolo e agli enti culturali. Come si intende procedere da settembre? A Comune e a tutte le istituzioni competenti chiediamo se si vuole trattare il mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo alla stessa stregua di una scatola chiusa che causa solo assembramento come la discoteca? Richiediamo di andare oltre le questioni di partito altrimenti non ci possiamo stupire del disordine sociale e della rabbia di quelle categorie di lavoratori che non abbiamo smesso di ascoltare” . (Com)