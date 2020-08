Usa-Bielorussia: lunedì vicesegretario di Stato Biegun incontrerà Tikhanovskaya a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tikhanovskaya incontrerà il vice segretario di Stato Usa Stephen Biegun in Lituania nella giornata di lunedì. Lo riferiscono i media internazionali. Biegun si recherà successivamente a Mosca, dove incontrerà le autorità diplomatiche locali. L'incontro di Vilnius con Tsikhanouskaya rientra negli sforzi di Washington di trovare una soluzione pacifica alla crisi in corso in Bielorussia, dove da due settimane si susseguono proteste contro le elezioni presidenziali, giudicate irregolari. (Rum)