Abruzzo: Perdonanza 726 edizione, domani la giornata inaugurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, domenica 23 agosto, si alzerà il sipario sulla 726esima edizione della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila, patrimonio culturale immateriale dell'Unesco dal dicembre 2019. Il programma prevede una giornata piuttosto ricca di appuntamenti. Alle 11, a palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune, si svolgerà il passaggio di consegne tra le Dame della Bolla e i Giovin Signori del 2019 e i figuranti di quest'anno. Sara Luce Cruciani e Federico Vittorini "consegneranno" rispettivamente l'astuccio in cui per secoli è stata custodita la Bolla del Perdono di Papa Celestino V (con la quale, alla fine di agosto del 1294, dalla Basilica di Collemaggio dell'Aquila è stato indetto il primo Giubileo della storia) e il ramo d'ulivo con il quale il Cardinale Zuppi ordinerà l'apertura della Porta Santa di Collemaggio la sera del 28 agosto per l'inizio dell'indulgenza, a Desiree Biccirè e Massimiliano Fornella. Saranno loro a portarli nel cammino del 28 agosto, che sarà ridotto – dalla villa comunale al Collemaggio – per via delle prescrizioni dovute per l'emergenza coronavirus. La cerimonia sarà presenziata dal sindaco Pierluigi Biondi, che sancirà il passaggio di consegne.Alle 20.45 è prevista l'inaugurazione vera e propria. A quell'ora arriverà al piazzale di Collemaggio il Fuoco del Morrone. La fiaccola sarà data al sindaco Biondi che provvederà all'accensione del tripode della pace davanti alla basilica di Collemaggio e a proclamare l'apertura della Perdonanza 2020. (segue) (Gru)