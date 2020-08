Abruzzo: Perdonanza 726 edizione, domani la giornata inaugurale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fuoco del Morrone, dunque, completerà domani il suo cammino, iniziato il 16 agosto dall'eremo celestiniano di Sant'Onofrio (Sulmona) e andato avanti nei giorni scorsi ripercorrendo il tragitto che Pietro Angelerio affrontò alla fine di agosto del 1294, per arrivare all'Aquila e vestire le insegne da Papa (con il nome di Celestino V), dopo la proclamazione avvenuta nel conclave di Perugia del 5 luglio.Domani, in particolare, con la scorta degli organizzatori del Movimento Celestiniano (particolarmente ridotta per via dell'emergenza covid-19), il Fuoco partirà da Paganica alle 8, attraversando Bazzano alle 9, fermandosi brevemente a Monticchio alle 10, arrivando all'antica cattedrale di Civita di Bagno alle 11 e sospendendo il cammino mattutino alle 11.30 alla chiesa di Bagno. Nel pomeriggio, alle 16, la fiaccola ripartirà da Bagno e raggiungerà Pianola alle 16.30, prima dell'ultima tappa verso L'Aquila. La scorta finale a Collemaggio del Fuoco del Morrone sarà composta da un Alpino del Nono Reggimento, da un vigile del fuoco e da un addetto della protezione civile. Un omaggio fortemente voluto dal sindaco Pierluigi Biondi e dal responsabile del Movimento celestiniano, Floro Panti, nei confronti di coloro che hanno profuso un impegno particolare e sono stati sempre in prima linea per contrastare gli incendi che hanno interessato parte del territorio comunale aquilano dalla fine di luglio. I saluti istituzionali saranno curati dallo stesso sindaco Biondi, dall'arcivescovo dell'Aquila, il signor Cardinale Giuseppe Petrocchi, dal presidente della Regione, Marco Marsilio A seguire sarà celebrato pubblicamente il ricevimento del Diploma originale inviato al Ministero per i Beni e le attività culturali dall'UNESCO che designa l'iscrizione dal 15 Dicembre 2019 della Festa del Perdono celestiniano nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, su proposta dell'Italia. Il diploma sarà consegnato al sindaco Biondi. (segue) (Gru)