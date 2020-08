Abruzzo: Perdonanza 726 edizione, domani la giornata inaugurale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 21.30 circa, sul palco antistante la basilica di Collemaggio (denominato "Teatro del Perdono") comincerà "Un canto per la rinascita – d'acqua e di pietra", il grande spettacolo ideato dal direttore artistico della Perdonanza, Leonardo De Amicis, e scritto insieme con Paolo Logli; "realizzato all'Aquila per L'Aquila" come ha sottolineato il maestro De Amicis. La conduzione della serata è affidata alla conduttrice televisiva Rai Lorena Bianchetti. Sul palcoscenico si avvicenderanno artisti come Loredana Bertè, Fausto Leali, Marco Masini, Ron, Giorgio Pasotti, Alberto Urso e Leo Gassman, "tutti uniti in un abbraccio, di musica e parole, a questo meraviglioso territorio" ha osservato ancora il maestro De Amicis. L'Orchestra del Conservatorio "A. Casella" dell'Aquila, diretta dallo stesso Leonardo De Amicis, farà da colonna sonora a questo unico ed eccezionale spettacolo. (Gru)