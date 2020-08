Regionali: Gelmini (FI), saranno anche giudizio su Conte e sua maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra governa già la maggioranza delle regioni italiane: se, come credo, confermeremo Veneto e Liguria e conquisteremo altre regioni, bisognerà prendere atto che se una coalizione guida quindici o sedici regioni su venti è impossibile che sopravviva un governo di segno politico opposto". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Viareggio ad una manifestazione del partito. "L'esito delle regionali sarà quindi complessivamente anche un giudizio su Conte e la sua maggioranza. È per questo che - ha aggiunto la deputata azzurra - il presidente del Consiglio ha messo le mani avanti e, ad un giorno dalla chiusura delle liste, ha insistito per un accordo fra Pd e Movimento 5 Stelle alle regionali. È stato il canto del cigno di un governo ai titoli di coda", ha concluso Gelmini.(Com)