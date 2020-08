Polonia: amministrazione presidenziale, nessuna rivendicazione territoriale su Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non ha alcuna rivendicazione territoriale sulla Bielorussia. Lo ha affermato oggi il capo dell’amministrazione presidenziale polacca, Krzysztof Szczerski, all’agenzia di stampa “Pap”. Le autorità di Varsavia, al contrario, credono “nella predominanza del diritto internazionale nelle relazioni fra Stati”, come base per la pace globale. “Di conseguenza, è triste e sorprendente che la propaganda della Bielorussia includa supposizioni sull’intenzione della Polonia di violare l’integrità territoriale del paese vicino. Non abbiamo queste intenzioni”, ha spiegato Szczerski. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha detto oggi a Grodno che ci sono movimenti di truppe ai confini occidentali del paese, e che nazioni straniere intendono “interferire negli affari interni di uno Stato sovrano”. “Ci sono anche alcuni che vogliono prendere un pezzo del nostro territorio”, ha aggiunto il presidente bielorusso. (Vap)