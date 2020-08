Usa: elezioni, Camera rappresentanti si riunisce per votare disegno legge su finanziamento Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà oggi il disegno di legge sul finanziamento del Servizio postale, volto a garantirgli fondi per 25 miliardi di dollari. La Camera si è riunita di sabato, cosa insolita, mentre la ripresa dei lavori era prevista per il 14 settembre. Il disegno di legge, denominato Delivering for America Act, è di iniziativa democratica, presentato da Carolyn Maloney, deputata di New York e presidente della commissione Supervisione e riforme. Il testo, oltre all’allocazione dei fondi, prevede il divieto di cambiamenti operativi che rallentino il servizio nel paese. I repubblicani sono contrari ed è improbabile una discussione al Senato, dove hanno la maggioranza, diversamente dalla Camera. Il presidente, Donald Trump, ha minacciato di porre il veto. Quasi 180 milioni di elettori statunitensi possono votare per posta, un’alternativa al voto di persona che molti potrebbero scegliere a causa dell’epidemia di coronavirus. (segue) (Nys)