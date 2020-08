Coronavirus: Piemonte, contagi in aumento ma scendono i ricoverati, un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da Covid-19 in Piemonte sono ancora sopra le guarigioni e a questo si aggiunge un nuovo decesso. Ma allo stesso tempo scendono i ricoverati non in terapia intensiva. Questo il quadro presentato dal bollettino odierno della Regione sull'evoluzione della pandemia nella regione. I contagiati salgono a +41 a fronte di solo 16 guariti. Dei 41 nuovi casi 28 sono asintomatici e 23 importati. C'è poi un nuovo decesso ma anche quattro ricoverati in meno che riportano il dato a quota 80. I tamponi diagnostici finora processati sono 555.594 di cui 306.383 risultati negativi. (Rpi)